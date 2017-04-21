Тэйвз: «Чикаго» тяжело вот так вылетать из плей-офф

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз прокомментировал поражение от «Нэшвилл Предаторз» в серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Победитель Западной конференции НХЛ уступил в серии со счётом 0-4. При этом соперник в первый раз в своей истории выиграл кубковую серию всухую.

«Тяжело вот так проигрывать серию. Проиграть в четырёх матчах особенно непросто. В нашем составе есть ребята, которые добивались большого успеха. Но вылетать из плей-офф вот так, особенно учитывая наш потенциал, очень тяжело», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.