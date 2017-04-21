Бобровский: неприятное чувство, притом что у нас собралась очень хорошая команда

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал вылет от «Питтсбург Пингвинз» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли. Команда уступила действующему обладателю кубка Стэнли в пяти матчах и впервые в своей истории выиграла кубковый матч в основное время. В пяти матчах плей-офф российский вратарь пропустил 20 шайб, отразив 88,2% бросков.

«Неприятное чувство, притом что у нас собралась очень хорошая команда. Надо извлечь из этого урок. Сейчас я испытываю только разочарование», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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