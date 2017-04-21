Каменский: сыгранность звеньев в СКА поможет нам занять высокое место на ОИ

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о приоритетах развития отечественного хоккея.

«Разница в условиях в КХЛ есть, в том числе это отражается в классе игроков. Но игры показали, что явного преимущества эти команды не имеют. По крайней мере как это было в Советском Союзе, когда были ЦСКА и «Динамо», а потом – все остальные. Со временем молодёжь в клубах КХЛ подрастет, и конкуренции будет ещё больше. СКА? Не забывайте, надо рассматривать ещё и интересы сборной России. К тому же против СКА интереснее играть другим командам. Те клубы, которые внизу, выходят и пытаются проявить себя в матчах именно со СКА. От этого и растёт хоккей.

Самое главное для нас – конечный результат. Мы идём к Олимпийским играм. И олимпийский цикл покажет, правильно мы делаем или неправильно. К тому же сейчас, если хоккеисты из НХЛ не приедут, сыгранность звеньев в СКА поможет нам занять высокое место в Корее. Потому что наши люди как конечный результат всегда воспринимают результат на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Пожертвовать парой сезонов в лиге ради успешного выступления на Олимпиаде? Я думаю, что да. И болельщики нас в этом поддержат, если будет результат на Олимпиаде. Все одобрят это начинание, которое выбрали и главный тренер сборной, и руководство лиги, и федерация. Потому что сейчас все работают совместно», – заявил Каменский.