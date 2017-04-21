Лукашенко: хоккеистов готовит специалист по плаванию. Слушайте, в тюрьму сядете

Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг критике подготовку спортсменов в стране, акцентировав внимание на хоккее.

«И что вы мне показали на последнем чемпионате мира? Вы хоть в элите останетесь? В Латвии 200 человек занимаются хоккеем! И колошматят белорусов-тысячников! Перья летят. Хорошо, что первый матч выиграли. Мы не можем просто так тратить деньги. Вы поймите, что самая высокая идеология сегодня – спорт. Миллионы смотрят за нашими спортсменами. И он выигрывает – совсем другое настроение у людей. А вы? Вы бьёте по самолюбию людей.

Отвратительная работа в спорте высоких достижений. Отвратительная! В ближайшее время реформируем полностью федерации, НОК перестраивается. Если министерство спорта, которое за это отвечает, не начнёт шевелиться, значит, все пойдёте туда. С этим клеймом на букву «Т».

Есть вопросы и к вертикали власти. Это же не дело, что понастроили этих площадок спортивных, хороших залов. Все завидуют. Минспорта я уже не доверяю. Я уже собрал ребят, которые у меня в команде играют, и попросил их: «Ребята, проедьтесь по школам. Барановичи, Береза, Орша, Пинск. Посмотрите, как они работают». Мне вчера вечером уже доложили по некоторым. Слушайте, вы в тюрьму сядете. Значит, хоккеистов готовит специалист по плаванию. Какой он там специалист? По гребле? Я не против гребцов. Но они должны грести! Но поставь его на коньки и дай клюшку! Или нашего легкоатлета? Здоровый мужик! Это не его профиль! Так что ж вы творите? Деньги получают. Выделяются деньги. Так куда смотрит председатель райисполкома? А губернаторы? Это же позорище. Иметь ледовую площадку, а не иметь шорт-трек, не иметь фигурное катание. Не иметь школу, где должны 500-600 детишек заниматься. По возрастам. Готовьтесь. С вас будет спрос», – сказал Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1».