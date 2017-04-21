Маклеллан: «Эдмонтон» сумел начать заново и загладить свою вину

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан прокомментировал победу над «Сан-Хосе Шаркс» (4:3 ОТ) в пятом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. В настоящее время счёт в серии плей-офф 3-2.

«Мы верили с себя. Мы очень плохо сыграли в четвёртом матче, но сумели оставить это позади, начать заново и загладить свою вину. Хотел бы думать, что мы извлекли правильный урок из того матча. Сейчас, когда мы добились некоторого успеха, нужно думать о том, как выйти на новый уровень в субботу», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.