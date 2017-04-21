Беттмэн: НХЛ не рассматривает вариантов изменения существующего формата плей-офф

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн заявил, что лига не планирует менять существующий формат плей-офф.

«Мы не рассматриваем каких-либо вариантов изменения. Все может быть изменено, если так решит совет директоров, но сейчас этого нет в повестке дня. Конкуренция в лиге настолько велика, что восьмая команда может справиться с первой. Кроме того, новая схема хорошо показывает себя в плане борьбы в регулярном чемпионате», – цитирует функционера Yahoo Sports.

В настоящее время завершились три серии первого раунда плей-офф, и две из них — со счётом 4-0.