Сейв Кошечкина — лучший по итогам плей-офф-КХЛ

КХЛ представила топ-10 сейвов розыгрыша Кубка Гагарина.
10) вратарь «Салавата Юлаева» Никлас Сведберг в матче с «Ак Барсом» (1:2);
9) голкипер «Торпедо» Михаил Бирюков в матчес московским «Динамо» (0:1 2ОТ);
8) вратарь московского «Динамо» Александр Еременко в матче со СКА (0:2);
7) голкипер «Локомотива» Александр Судницин в матче с ЦСКА (2:1);
6) вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин в матче с «Ак Барсом» (3:2);
5) голкипер «Витязя» Харри Сятери в матче со СКА (1:7);
4) вратарь «Адмирала» Игорь Бобков в матче с «Авангардом» (1:2 3ОТ);
3) голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов в матче с «Металлургом» (2:3);
2) вратарь СКА Микко Коскинен в матче с «Локомотивом» (4:1);
1) голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин в матче с «Барысом» (3:2 ОТ).