Гол Дадонова — лучший по итогам плей-офф КХЛ

КХЛ топ-10 голов розыгрыша Кубка Гагарина.

10) шайба, заброшенная форвардом «Авангарда» Дэвидом Бутом в матче с «Ак Барсом» (4:3 ОТ);

9) гол нападающего СКА Павла Дацюка в игре с «Витязем» (6:2);

8) комбинация с участием защитника «Металлурга» Криса Ли и форварда Сергея Мозякина в матче с «Ак Барсом» (2:1 2ОТ);

7) комбинация с участием нападающих ЦСКА Валерия Ничушкина и Александра Попова в игре с «Локомотивом» (3:4);

6) шайба, заброшенная форвардом СКА Сергеем Плотниковым в матче с «Локомотивом» (4:1);

5) гол нападающего «Трактора» Артема Пеньковского в игре с «Барысом» (5:1);

4) шайба, заброшенная форвардом «Барыса» Найджелом Доусом в матче с «Трактором» (3:1);

3) гол нападающего «Локомотива» Егора Аверина в игре с ЦСКА (2:1);

2) шайба, заброшенная форвардом «Куньлуня» Линусом Виделлем в матче с «Металлургом» (2:3);

1) гол нападающего СКА Евгения Дадонова в игре с «Металлургом» (5:4).

Видео доступно и на официальном канале КХЛ на Youtube

