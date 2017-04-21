Кадри: игроки «Торонто» знают, что вновь могут выиграть на выезде

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри поделился ожиданиями от пятого матча серии с «Вашингтон Кэпиталз». В настоящее время счёт в серии 2-2.

«Без сомнений, стартовые отрезки важны, а особенно на выезде. Мы должны постараться хорошо провести начало матча. Думаю, статистика не лжёт. В большинстве случаев у команды, которая забила первый гол, лучшие шансы на победу. Это просто статистика, факты. Мы уже взяли парочку матчей и нашли способ победить на выезде. Знаем, что можем сделать это вновь», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.