Величкин: Антипина, Береглазова, Мозякина вызвали в сборную, ну и Воробьёва

Три хоккеиста магнитогорского «Металлурга» вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2017. Об этом сообщил вице-президент клуба Геннадий Величкин.



«Предварительно для подготовки к чемпионату мира в сборную из «Магнитки» вызваны Береглазов, Антипин и Мозякин. И Илья Воробьев, конечно же. Зарипов? Вы задали вопрос, кто вызван, я на него ответил», – сказал вице-президент уральского клуба Геннадий Величкин.

Мозякин стал лучшим бомбардиром плей-офф КХЛ среди российских игроков — 24 очка в 17 матчах. Антипин в среднем провёл на льду 24 минуты и набрал 11 очков при показателе полезности «+6». Береглазов играл в среднем 22 минуты и набрал 6 очков при показателе полезности «+6».