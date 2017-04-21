Эксперт Sportsnet: Мюррей отказался уволить Байлсму — уволили обоих из «Сэйбрз»

Эксперт Sportsnet Джон Шэннон прокомментировал увольнение из «Баффало Сэйбрз» генерального менеджера Тима Мюррея и главного тренера Дэна Байлсмы.

«Сначала появилась информация, что Джек Айкел не продлит контракт с «Баффало», если Дэн Байлсма останется главным тренером. Затем его агент опроверг эту информацию. Но в итоге есть ощущение, что всё это может быть взаимосвязано. Я считаю, что Тиму Мюррею сказали уволить Байлсму. Он отказался – в итоге уволили их обоих.

Жаль болельщиков «Баффало». Как же их должна расстраивать вся эта ситуация! После эпохи Дарси Регира началась перестройка команды. Тим Мюррей неплохо использовал некоторые драфт-пики. Он выменял Райана О′Райлли, это один из лучших трейдов за последние десять лет.

Но затем можно посмотреть на соседа. «Торонто» начал перестройку на год позже и вышел в плей-офф на год раньше. Большую роль тут, конечно, сыграла удача. «Баффало» не повезло, что Остон Мэттьюс родился на два дня позже дедлайна для драфта – иначе его бы выбирали в тот же год, что и Айкела. Не повезло с лотереей – упустили Макдэвида.

Я знаю Тима Мюррея, считаю его хорошим специалистом. Он закладывал хорошее основание для будущего «Баффало». Считаю, что в нынешней ситуации нет вины Мюррея. Он сделал, что мог. Вспомните, насколько плох был «Баффало» до него», – отметил эксперт.