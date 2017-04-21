А. Медведев: участие Ковальчука в ЧМ-2017 под вопросом, у него травма колена

Член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что участие нападающего Ильи Ковальчука в чемпионате мира по хоккею 2017 года под вопросом из-за проблем с коленом.

«Илья поехал лечить колено, он играл с травмой, и ему сейчас важно ликвидировать её последствия. Может ли ему потребоваться операция? Пускай решают врачи. Мы исходим из того, что он присоединится к команде к тренировочному лагерю. Сможет ли он принять участие в чемпионате мира? Всё зависит от результатов обследования, вопрос открыт», — цитирует Медведева ТАСС.