А. Медведев: участие Ковальчука в ЧМ-2017 под вопросом, у него травма колена

Член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что участие нападающего Ильи Ковальчука в чемпионате мира по хоккею 2017 года под вопросом из-за проблем с коленом.
«Илья поехал лечить колено, он играл с травмой, и ему сейчас важно ликвидировать её последствия. Может ли ему потребоваться операция? Пускай решают врачи. Мы исходим из того, что он присоединится к команде к тренировочному лагерю. Сможет ли он принять участие в чемпионате мира? Всё зависит от результатов обследования, вопрос открыт», — цитирует Медведева ТАСС.
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