Агент Дацюка: слухи, что Павел завершает карьеру, совершенно недостоверны

Хоккейный агент Дэн Милстейн, представляющий интересы нападающего СКА Павла Дацюка, опроверг слухи о его возможном завершении карьеры. Ранее в СМИ появилась информация, что травма российского хоккеиста, полученная в плей-офф КХЛ, может завершить его карьеру.

«Слухи, что Павел Дацюк завершает карьеру, совершенно недостоверны. Мы ждём сезона-2017/18 и возможности сыграть на зимней Олимпиаде», — написал Милстейн в своём «твиттере».

Дацюк травмировался в серии второго раунда плей-офф с московским «Динамо» и не смог принять участие в оставшихся матчах. СКА выиграл Кубок Гагарина, в финале одержав победу над магнитогорским «Металлургом».