Курри: у «Йокерита» присутствует огромная вера в Ялонена и его тренерский штаб

Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри сообщил, что руководство клуба верит в главного тренера Юкку Ялонена и не сомневается, что в следующем сезоне команда покажет лучший результат. В сезоне-2016/17 «Йокерит» вышел в плей-офф с восьмого места и в первом раунде проиграл ЦСКА со счётом 0-4.

«Юкка – настоящий профессионал, он тренировал топовых игроков и топовые команды на протяжении 30 лет. Перед этим сезоном появился новый тренерский штаб и 14 новых хоккеистов – это большие перемены для любого клуба. Новички и наставники долго притирались друг к другу, но в то же время «Йокерит» хотел выступать успешнее, у команды было желание. В следующем сезоне наша стартовая позиция будет лучше – команда и тренер уже привыкли друг к другу, не нужно будет тратить время на это. Понятно, что тренерский штаб должен вытаскивать из игроков больше, они должны развиваться, показывать свой лучший хоккей.

Юкка в хоккее уже долгое время, он один из лучших финских тренеров и знает КХЛ очень хорошо. У нас присутствует огромная вера в него и весь тренерский штаб.

Ханну Вирта проработал с Эрккой Вестерлундом много лет в «Йокерите» и в национальной сборной. Он почувствовал, что переход в «Салават Юлаев» — это хорошая возможность тренировать за рубежом вместе с Эрккой. Вокруг этого нет никакой драмы, и мы назначим тренера на его место уже этой весной", — цитирует Курри пресс-служба КХЛ.