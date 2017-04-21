Голубович: со Свечниковым всё в порядке, просто дали отдохнуть

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович прокомментировал подготовку команды к полуфиналу чемпионата мира с финнами и состояние здоровья форварда команды Андрея Свечникова, пропустившего занятие.

«Если бы не дали нужного времени, то сегодня бы не вышли на тренировку. Это необходимо было для нужного восстановления. Просто дали отдохнуть сегодня Андрею, с ним всё в порядке. Как и у всех, у финнов есть сильные и слабые стороны, своя тактика, сборные их возрастов играют по одним и тем же схемам, повлияло на это и влияние отечественных тренеров», — передаёт слова Голубовича корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Матч Финляндия — Россия состоится 22 апреля, начало — в 16:30 мск.