Бучневич: в овертайме «Рейнджерс» были лучше, едем домой выигрывать серию

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич прокомментировал гостевую победу над «Монреаль Канадиенс» в пятом матче первого раунда плей-офф (3:2 ОТ, 3-2 в серии), а также поделился впечатлениями от участия в играх на вылет.

«Хорошая, боевая игра. Хорошо, что забили в овертайме. Думаю, в дополнительное время мы играли лучше, было много шансов, просто не забили. Когда Мика забивал, нам повезло — удачно залетел отскок. Едем домой выигрывать серию.

«Монреаль» хорошо начал матч, может, к овертайму уже подсел чуть-чуть. У нас молодая команда, мы готовы играть хоть 100 минут. Моментов у нас было предостаточно.

Впечатления от плей-офф хорошие. Все ребята помогают, понимают, что у меня была пауза в три игры, плюс я молодой, сразу вышел играть. Дают время, все подбадривают, обстановка дежурная. Рад, что побеждаем, на остальное наплевать", — сказал Бучневич в эфире телевидения НХЛ.