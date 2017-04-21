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Бучневич: в овертайме «Рейнджерс» были лучше, едем домой выигрывать серию

21 апреля 2017, пятница. 18:36. Хоккей

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич прокомментировал гостевую победу над «Монреаль Канадиенс» в пятом матче первого раунда плей-офф (3:2 ОТ, 3-2 в серии), а также поделился впечатлениями от участия в играх на вылет.

«Хорошая, боевая игра. Хорошо, что забили в овертайме. Думаю, в дополнительное время мы играли лучше, было много шансов, просто не забили. Когда Мика забивал, нам повезло — удачно залетел отскок. Едем домой выигрывать серию.

«Монреаль» хорошо начал матч, может, к овертайму уже подсел чуть-чуть. У нас молодая команда, мы готовы играть хоть 100 минут. Моментов у нас было предостаточно.

Впечатления от плей-офф хорошие. Все ребята помогают, понимают, что у меня была пауза в три игры, плюс я молодой, сразу вышел играть. Дают время, все подбадривают, обстановка дежурная. Рад, что побеждаем, на остальное наплевать", — сказал Бучневич в эфире телевидения НХЛ.

Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Монреаль Канадиенс Нью-Йорк Рейнджерс Павел Бучневич
Новости. Хоккей
21 апреля 2017, пятница
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