Овечкин: «Вашингтон» знает, какие ошибки допустил в 4-м матче, и не повторит их

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от пятого матча первого раунду плей-офф с «Торонто Мэйпл Лифс». Счёт в серии — 2-2.

«Конечно, хорошо вернуться домой, повидать семью. Но сейчас мы фокусируемся на пятом матче, постараемся его выиграть и идти дальше. Не буду говорить, что мы делали правильно в четвёртой игре, а что — нет. Но мы знаем, какие допустили ошибки, если такие ситуации возникнут вновь, мы не будем пытаться сыграть так же. Мы играем дома, болельщики погонят нас вперёд. Главное — сохранять концентрацию на протяжении всего матча», — сказал Овечкин в эфире клубного телевидения.