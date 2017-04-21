«Металлург» Мг не будет продлевать контракт с Александром Сёминым

Магнитогорский «Металлург» не станет продлевать контракт с нападающим Александром Сёминым. Соглашение с хоккеистом истекает 30 апреля 2017 года. Россиянин перешёл в «Магнитку» из НХЛ в середине сезона-2015/16, после того как «Монреаль Канадиенс» выставил его на драфт отказов.

«Контракт с Александром Сёминым не будет продлён», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

33-летний нападающий в 2016 году стал обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2016/17 Сёмин провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, набрав 30 (16+14) очков. В 18 матчах плей-офф он отметился двумя голевыми передачами при показателе полезности "-2", его команда проиграла в финале СКА в пяти играх. В предыдущем сезоне он провёл 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 14 (5+9) очков, и 23 игры в плей-офф, набрав 15 (7+8) очков.