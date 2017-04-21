В селе Подстёпки Самарской области открылся мемориал памяти Сергея Михалёва

21 апреля в селе Подстёпки Самарской области открылся мемориал памяти заслуженного тренера России Сергей Михайловича Михалёва, погибшего в 2015 году, сообщается на официальном сайте «Лады». На открытие мемориала прибыли друзья Михалёва из разных городов России — как хоккеисты, выступавшие под его руководством, так и коллеги по тренерскому цеху.

Основа мемориала оформлена в виде хоккейной площадки. В центре за символическим бортом — фигура Сергея Михалёва. Логотипы «Салавата Юлаева», «Лады» и «Северстали» — клубов, с которыми Михалёв одержал самые значимые тренерские победы.

Вместе с «Ладой» (1990—1999), будучи помощником Геннадия Фёдоровича Цыгурова, он прошёл путь от первой лиги союзного чемпионата до сильнейшей команды Европы. В его активе золото чемпионата МХЛ (1994, 1996), Кубок МХЛ — 1994 и Кубок Европы — 1996. Под его руководством «Салават Юлаев» стал чемпионом России (2008), а «Северсталь» завоевала серебро (2003) и бронзу (2001) российского чемпионата. В 2010-2011 и 2013-2014 годах Михалёв был спортивным директором и генеральным менеджером «Лады».