Сборная Латвии сравняла счёт в серии утешительного раунда ЮЧМ-2017 с Беларусью

Сборная Латвии одолела команду Беларуси во втором матче утешительного раунда юниорского чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча завершилась со счётом 3:2 (1-1 в серии).

В первом периоде Валтерс Эгле открыл счёт, реализовав большинство. В середине второй двадцатиминутки белорусы отыгрались благодаря голу Сергея Сапего, но затем Денис Смирнов вновь вывел латвийцев вперёд.

В заключительном игровом отрезке Андрей Павленко сделал счёт 2:2, но Валтерс Эгле, оформивший дубль, принёс победу Латвии.

Сборные Беларуси и Латвии на групповом этапе не смогли одержать ни одной победы. По итогам утешительного раунда, который длится до двух побед, одна из команд покинет элитный дивизион.

Юниорский чемпионат мира по хоккею