Нападающий «Калгари» Джонни Годро сыграет за сборную США на ЧМ-2017

Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро сыграет за сборную США на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба. Его команда в четырёх матчах проиграла в первом раунде плей-офф с «Анахайм Дакс».

В завершившемся регулярном чемпионате Годро провёл 72 матча, набрав 61 (18+43) очко. В четырёх играх плей-офф он отметился двумя результативными передачами. На международном уровне он принимал участие в чемпионате мира 2014 года в составе сборной США, а также сыграл на Кубке мира 2016 года за сборную молодых звёзд Северной Америки.