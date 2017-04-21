Величкин: знали, что Береглазов перейдёт в «Рейнджерс», воспитываем ему замену

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин пожелал удачи защитнику Алексею Береглазову, который подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», а также отметил, что в клубе воспитывают ему замену.

«Мы желаем Алексею Береглазову удачи. Да, он подписал контракт с „Рейнджерс“. Мы знали это и спокойно на это реагировали. Мы воспитываем ему замену. У нас хорошая школа, много хороших защитников. Если у него получится в „Нью-Йорк Рейнджерс“, мы будем только рады, а если нет — всегда ждём Лёху домой», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.