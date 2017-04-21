«Красная Армия» разгромила «Реактор» и повела в финале Кубка Харламова 3-0

«Красная Армия» одержала разгромную победу над «Реактором» в третьем матче финала Кубка Харламова. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 7:2, счёт в серии стал 3-0.

В составе команды победителей заброшенными шайбами отметились Егор Филин и Семён Кошелев, оформившие дубли, а также Андрей Кузьменко, Иван Силаев и Павел Карнаухов. Авторами голов нижнекамской команды стали Тимур Шарифьянов и Павел Порядин.

Финальная серия плей-офф МХЛ длится до четырёх побед. Следующая встреча состоится в Москве 22 апреля.