Карлссон, Хедман и Бёрнс стали финалистами «Норрис Трофи»

Защитники Эрик Карлссон («Оттава Сенаторз»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Брент Бёрнс («Сан-Хосе Шаркс») стали финалистами, претендующими на «Норрис Трофи» — награду НХЛ, которая ежегодно вручается лучшему игроку обороны. Об этом сообщает TSN. Победитель будет назван 21 июня на церемонии вручения наград в Лас-Вегасе.

Карлссон уже дважды выигрывал трофей (2012, 2015), в завершившемся регулярном чемпионате он набрал 71 (17+54) очко в 77 матчах при показателе полезности "+10". Хедман впервые номинирован на премию, в этом сезоне набрав 72 (16+56) очка в 79 играх при показателе полезности "+3". Бёрнс отметился 76 (29+47) результативными баллами в 82 матчах при показателе полезности "+19". В 2016 году «Норрис Трофи» получил защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути.