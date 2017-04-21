«Ванкувер» подписал контракт новичка с нападающим Джонатаном Даленом

«Ванкувер Кэнакс» подписал трёхлетний контракт новичка с нападающим Джонатаном Даленом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

19-летний Дален в сезоне-2016/17 выступал за команду второго по силе чемпионата Швеции «Тимра», набрал 44 (25+19) очков и был признан лучшим молодым игроком сезона. В 2017 году в составе сборной Швеции он принял участие в молодёжном чемпионате мира, набрав 6 (5+1) очков в семи матчах.

Права на Далена были приобретены у «Оттавы Сенаторз» в обмен на Алекса Барроуза. Швед был выбран на драфте 2016 года под общим 42-м номером.