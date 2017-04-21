Жюльен: игроки «Монреаля» должны играть лучше, у них есть шанс показать характер

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен подвёл итоги пятого матча первого раунда плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс», который завершился со счётом 2:3 ОТ (2-3 в серии).

«Для победы в серии нам надо, чтобы многие ребята показывали больше. Все игроки должны будут внести свой вклад, некоторые ребята должны поднять свою игру на новый уровень, быть уверенными в себе и желать стать лучше. Несомненно, когда терпишь поражение и проигрываешь 2-3 в серии, нельзя быть довольным командой. Мы все знаем, что некоторые игроки могут играть лучше, надеюсь, так и будет.

Если бы я не был уверен в своей команде, мне нечего было бы здесь делать. Я верю в эту команду, потому что она не раз показывала свой характер и отыгрывалась. Сейчас у них появился шанс вновь это продемонстрировать», — цитирует Жюльена Sportsnet.

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