Директор «Ак Барса»: уверен, что Ткачёв останется в команде, а не уедет в НХЛ

Директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов рассказал о комплектовании команды и выразил мнение, что нападающий Владимир Ткачёв останется в команде, а не уедет в НХЛ.

«Хотим, чтобы у нас были как минимум две ударные тройки, которые могут решать задачи. Хотим сохранить костяк команды и сделать два-три точечных усиления. Точно уходят Денис Хлыстов, Стефан Эллиотт, Станислав Галимов. Мы решили сделать ставку на татарстанскую вратарскую линию. По остальным не готов говорить, многие переговоры ещё идут. Ткачёв? Уверен, что он останется. Владимир – парень с головой. Он сможет поехать в НХЛ когда захочет», — цитирует Хуснутдинова «Спорт Бизнес Online».