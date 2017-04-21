Олимпийская сборная России уступила Швейцарии в матче Еврочелленджа

Олимпийская сборная России потерпела поражение от команды Швейцарии в матче Еврочелленджа. Встреча, проходившая во Фрибуре, завершилась со счётом 1:2.

На шестой минуте матча Антон Бурдасов реализовал большинство и вывел нашу команду вперёд. Однако во второй двадцатиминутке Венсан Праплан сравнял счёт, действуя в формате «пять на четыре», а менее чем за шесть минут до окончания встречи оформил дубль, вновь наказав россиян за удаление.

Следующий матч со Швейцарией состоится 22 апреля, начало в 18:45 мск.