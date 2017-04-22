Овечкин получил травму колена в матче «Вашингтон» — «Торонто»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму в первом периоде 5-го матча серии против «Торонто Мэйпл Лифс», из-за которой вынужден был покинуть площадку.

Овечкин повредил левое колено на 18-й минуте поединка в результате столкновения с нападающим «Торонто» Наземом Кадри. После контакта россиянин оставался на льду в течение нескольких минут, а вскоре с помощью партнеров ушёл в раздевалку.

После первого периода «Вашингтон» ведёт со счётом 1:0 — благодаря шайбе Ти Джея Оши, заброшенной на 19-й минуте. Счёт в серии после 4-х игр — 2-2.