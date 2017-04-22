«Вашингтон» вышел вперёд в серии с «Торонто», Кузнецов набрал 1 очко

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча состоялась в «Веризон-центре» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 2:1 в ползу «Вашингтона».

На 19-й минуте Ти Джей Оши вывел «Вашингтон» вперёд. На 27-й минуте Остон Мэттьюс счёт сравнял. Победу «Кэпиталз» принёс точный бросок Джастина Уильямса на 2-й минуте овертайма.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей. Его коллега по амплуа Александр Овечкин провёл на льду 19 минут, защитник Дмитрий Орлов отыграл 22 минуты. Также 22 минуты на льду провёл защитник «Торонто» Никита Зайцев.

Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Кэпиталз».