П. Кейн: исход серии с «Нэшвиллом» стал для «Чикаго» шоком

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн подвёл итоги серии с «Нэшвилл Предаторз» в первом раунде плей-офф НХЛ. «Предаторз» одержали победу в серии — 4-0.

«Наверное, все думали, что эта серия пройдёт совершенно по-другому. Особенно после такого регулярного сезона. Мне кажется, мы подошли к плей-офф весьма уверенными в себе. Такой исход стал большим разочарованием, даже шоком. Это лето будет для нас очень долгим», — приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ.

В полуфинале Западной конференции «Нэшвилл» сыграет с победителем пары «Миннесота» — «Сент-Луис».