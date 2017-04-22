«Бостон» во втором ОТ вырвал победу у «Оттавы» и сократил отставание в серии

«Бостон Брюинз» сократил отставание в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Оттавой Сенаторз». Встреча состоялась в «Канадиен Тайр-центре» в Оттаве и завершилась во втором овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей.

По ходу основного времени матча «Оттава» вела со счётом 2:0 — голы забили Марк Стоун (12-я минута) и Жан-Габриэль Пажо (21). «Бостон» отыгрался благодаря точным броскам Давида Пастрняка (29) и Шона Курали (38). Больше голов в основное время забито не было. Победу «Брюинз» принёс точный бросок Курали на 31-й минуте овертайма.

Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Сенаторз».