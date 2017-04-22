Овечкин: я в порядке. Просто хотелось посмотреть, как наши реализуют большинство

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в пятом матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 ОТ) и свою травму, полученную в конце первого периода в столкновении с Наземом Кадри.

«Я в порядке, со мной всё хорошо. Никакого дискомфорта, никакой боли. Мне просто нужна была пауза, я хотел посмотреть, как наши разыгрывают большинство. Да, включил телевизор, взял колу и наслаждался тем, как Оши забивает в численном преимуществе. Что касается Джастина Уильямса, то это настоящий «мистер седьмая игра». Один бросок – и мы уже лидируем в серии. Мне не удавалось забивать столько важных голов», — передаёт слова Овечкина агентство АР.