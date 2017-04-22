Кузнецов: Овечкин вышел, сделал пару хитов, и стало понятно, кто здесь папа

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов подвёл итоги победного матча первого раунда Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 ОТ), а также прокомментировал травму, полученную капитаном команды Александром Овечкиным. Россиянин ушёл в раздевалку после грубого фола Назема Кадри в первом периоде, но во втором вернулся в игру.

«Это такие игры, ради которых живёшь и тренируешься. Просто нужно наслаждаться. Слава богу, что всё закончилось для нас благополучно. Во втором периоде был момент, когда они немного поддавили нас. Ребята, которые играют вчетвером, молодцы, хорошо оборонялись.

Микротравма Овечкина, конечно, завела команду. Он здоровый мужик. Вышел, сразу пару хитов сделал. Всем понятно было, кто здесь папа», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Видео эпизода, в котором Овечкин получил повреждение, можно посмотреть в YouTube.