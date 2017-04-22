Орлов: «Вашингтон» проводил каждую смену как последнюю

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 ОТ) в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли. «Кэпиталз» повели в серии – 3-2, следующая игра пройдёт на льду «Мэйпл Лифс».

«Главное — мы выиграли и повели в серии 3-2. Это была очень важная игра для обеих команд. Мы хорошо начали матч. Были моменты, нужно было забивать. В первом периоде, в третьем… Во втором нас немного переиграли. Но мы старались не обращать внимания и проводить каждую смену как последнюю», — приводит слова Орлова официальный сайт НХЛ.