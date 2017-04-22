«Вашингтон» — «Торонто»: Овечкин отомстил Кадри за силовой приём колющим ударом

В первом периоде пятого матча серии «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс» форвард канадской команды Назем Кадри силовым приёмом травмировал нападающего соперников Александра Овечкина, который был вынужден покинуть лёд. Позже россиянин сумел вернуться в игру и во втором периоде нанёс Кадри колющий удар клюшкой.



Команда Барри Тротца обыграла «Торонто» со счётом 2:1 ОТ и повела в серии с общим счётом 3-2.



Посмотреть видео силового приёма Кадри и последующего колющего удара Овечкина можно на канале Sportsnet Canada.



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