Марков: даже не думаю о том, что «Монреаль» может вылететь из плей-офф

Защитник «Монреаль Канадиенс» Андрей Марков поделился мнением о ходе серии с «Нью-Йорк Рейнджерс», в которой его команда пока уступает со счётом 2-3.



«Даже не думаю о том, что «Монреаль» может вылететь. Каждая серия плей-офф идёт до четырёх побед. Никто не знает, станет ли шестая игра решающей. Давление есть в каждом матче. Но нужно делать всё, чтобы с ним справляться.

Даже не собираюсь оценивать, в чём «Рейнджерс» нас превосходят. Сделаю это после серии. А в Madison Square Garden нам нужно выходить и играть в свой хоккей. Не нужно ничего выдумывать», — цитирует Маркова официальный сайт лиги.