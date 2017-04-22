Овечкин: это плей-офф. Если это было грязно, то это грязно

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал эпизод с силовым приёмом нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Назема Кадри в первом периоде пятого матча серии. В результате действий соперника россиянин лишь с помощью партнёров покинул площадку, но смог избежать травмы.

«Это плей-офф. Я не смотрел повтор эпизода, но если это было грязно, то это грязно. Лига всё рассмотрит, и если грязи там нет, то всё это сейчас уже не имеет значения. Я слышал, как болельщики скандировали моё имя, когда я вернулся. Без сомнения, этот момент придал нам импульс, наши поклонники — лучшие во всей лиге. Они постоянно нас поддерживают. Иногда приходишь на стадион, когда нет матча и ничего не происходит, но болельщики тебя ждут. Это наш шестой игрок», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Видео эпизода с травмой Овечкина доступно на Youtube.