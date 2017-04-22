Дон Черри: Кадри надо медаль дать за этот хит против Овечкина!

Известный канадский телеведущий Дон Черри прокомментировал эпизод в пятом матче серии между «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс», в котором нападающий «кленовых листьев» Назем Кадри едва не нанёс травму капитану «столичных» Александру Овечкину.



«С точки зрения правил это был идеальный силовой приём, абсолютно чистый. Кадри надо медаль дать за этот хит на Овечкине! Это же красота, настоящая красота! И он получил штраф, «Торонто» пропустил гол. Сейчас вроде бы принято, что если игрок получает травму, то судьи ищут основания для удаления. В этом случае оно было лишним, нарушения там не было. Это было плохое решение судей», — приводит слова Черри Sportsnet.



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«Русская машина не ломается!» Овечкин выиграл, несмотря на травму «Вашингтон» одержал ключевую победу в серии с «Торонто», несмотря на травму своего капитана Александра Овечкина.