Оши: когда Овечкин упал, все стали немного нервничать, он такой один

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши после победы в пятом матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 ОТ, 3-2 в серии) поделился мнением о травме Александра Овечкина, который позже вернулся на лёд.



«Большинство игроков способны выйти на определённый уровень в условиях жёсткой борьбы. Но есть те, которые способны продемонстрировать ещё больше. Джастин Уильямс – один из тех, кто в самый важный момент момент собирается и создаёт опасность.

Важен каждый игрок, но Овечкин один такой. Поэтому, когда он упал, все стали немного нервничать, расстроились. Мы хорошо отреагировали на это – сразу забили», – цитирует Оши официальный сайт лиги.