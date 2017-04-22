Член правления «Слована»: нам хватило бы очков для плей-офф, играй мы на Востоке

Член правления «Слована» Юрай Широки подвёл итоги сезона для братиславской команды.



«Для нас прошедший сезон был интересным и поучительным. Основной цели – попадания в плей-офф – достичь не удалось, но команда боролась до последнего. В итоге «Слован» набрал 85 очков в регулярном чемпионате. В прошлом году этого количества нам хватило бы. И даже в этом сезоне, играй мы в Восточной конференции. Принимая во внимание целый ряд обстоятельств, мы не оцениваем прошедший сезон негативно. Наши болельщики получили удовольствие от хоккея в большинстве матчей, это самое важное.

Почему не попали в плей-офф? Решающим фактором стало необычайно большое количество травмированных игроков в течение всего сезона. Судите сами: во время декабрьского выезда в Минск и Хельсинки у нас в списке травмированных находились 14 хоккеистов. Практически полкоманды! Такого я не помню за всё время, что работаю в хоккее. Отсутствовали ключевые игроки, лидеры. Сезон мы, по сути, доиграли без первой пятёрки, потеряв Андрея Месароша, Марека Дялогу, Радека Смоленяка, Марека Вьеденски, Вацлава Недороста», — цитирует Широки официальный сайт КХЛ.