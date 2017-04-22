Беттмэн: НХЛ не едет на Олимпиаду в Пхёнчхане. Это решение окончательное

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн отверг возможность изменения решения лиги об отказе от участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане – об этом чиновник заявил в пятницу на ежегодной встрече со спортивными журналистами в штаб-квартире НХЛ.



«Мы не собираемся участвовать в Олимпиаде. Именно такое решение было принято. Даже если МОК улучшит своё прелложение, наша позиция не изменится. Мы не против Олимпиады, но против разрушения собственного сезона. Прервать регулярный чемпионат на две недели – это слишком большая жертва, которая не окупается никаким финансовым вознаграждением. Да, идея о переносе хоккейного турнира в рамках летних Игр витала в воздухе, но олимпийская хартия указывает, что спортивные игры, для которых нужен лёд и снег, должны быть на зимней Олимпиаде. При этом, хоккей был представлен на летних Олимпийских Играх в Антверпене в 1920-м году, поэтому, возможно, устав может быть изменён», — приводит слова Беттмэна Chicago Tribune.



Беттмэн не хочет прерывать регулярный сезон НХЛ. А ты собрал команду для плей-офф?





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