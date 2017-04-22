Кэссиди: Курали воспользовался своим шансом, он был нужен «Бостону» сегодня

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился впечатлениями после победы над «Оттавой Сенаторз» (3:2 ОТ) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-3), отметив автора забитого гола Шона Курали.

«Курали нам понравился, но впереди него были другие игроки. У кого-то появляется шанс, кого-то выводят из состава.

Он своим шансом воспользовался. Начинал в четвертом звене и поднялся. Сегодня он был нужен нам и нашел в себе силы», – приводит слова Кэссиди официальный сайт Национальной хоккейной лиги.