Курали: в следующий раз нужно будет забивать первым же броском

Форвард «Бостон Брюинз» Шон Курали после победы в пятом матче серии с «Оттавой Сенаторз» (3:2 ОТ, 2-3 в серии) поделился мнением о своей первой шайбе, которую отменили арбитры.



«Когда я увидел повтор, то был уже не так уверен в правильности своего гола. В следующий раз надо будет забивать первым же броском.



Победная шайба? Шайба оказалась прямо на крюке, и я отправил её в ворота. Там никого не было. Я нечасто такие голы забиваю. Очень рад, что она прямо ко мне отлетела», — цитирует Курали официальный сайт лиги.