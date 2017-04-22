Буше: я говорил о том, что серия с «Бостоном» будет упорной

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ги Буше поделился впечатлениями после поражения в пятом матче серии с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ, 3-2 в серии). «Сенаторы» на старте второго периода вели со счётом 2:0, но упустили преимущество.



«Этот матч остался в прошлом, надо двигаться дальше. Я всегда говорил, что серия будет очень упорной.



Состояние Виктора Столберга после полученной травмы? Он должен будет восстановиться в самое ближайшее время», — приводит слова Буше официальный сайт Национальной хоккейной лиги.