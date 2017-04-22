За Кубок президента Казахстана в августе сыграют шесть команд, включая «Давос»

Казахстанский «Барыс» на своём официальном сайте анонсировал предстоящий Кубок президента Казахстана, который пройдёт с 6 по 12 августа в Астане.



За награды предсезонного турнира, кроме «Барыса», будут также бороться ещё пять команд: омский«Авангард», дальневосточный «Адмирал», швейцарский «Давос», нижнекамский «Нефтехимик» и челябинский «Трактор». Как сообщает клуб, состав команд-участниц стал самым представительным за всю историю турнира.



Отметим, что швейцарский коллектив уже не первый раз примет участие в соревновании.