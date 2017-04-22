Сборная Канады ждёт ответа от Кроуфорда, Кита и Тэйвза по поводу участия в ЧМ

Сборная Канады по хоккею рассчитывает пригласить для участия в чемпионате мира — 2017 трёх игроков «Чикаго Блэкхоукс»: вратаря Кори Кроуфорда, защитника Данкана Кита и нападающего Джонатана Тэйвза, информирует журналист Даррен Дрегер. Сообщается, что хоккеисты пока не дали канадской федерации хоккея окончательного ответа.



Напомним, «Чикаго» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли — 2017 уже в первом раунде, неожиданно проиграв в четырёх матчах «Нэшвилл Предаторз». Как сообщается, форвард «Чикаго» Патрик Кейн может сыграть на ЧМ за команду США.