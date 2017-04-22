Уильямс: многие хотят травмировать Овечкина, особенно в этот период сезона

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джастин Уильямс после победы в пятом матче серии плей-офф Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 ОТ, 3-2 в серии) поделился мнением о травме форварда Александра Овечкина. Напомним, после травмы Овечкин покинул лёд с помощью партнёров, однако вернулся в игру на второй период.



«Многие хотят травмировать Овечкина, особенно в этот период сезона. Ему было сложно вернуться, но болельщики подарили ему аплодисменты, и он продолжил играть вместе с командой», — цитирует Уильямса сайт НХЛ.

«Русская машина не ломается!» Овечкин выиграл, несмотря на травму «Вашингтон» одержал ключевую победу в серии с «Торонто», несмотря на травму своего капитана Александра Овечкина.