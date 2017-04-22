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«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Александром Федотовым

22 апреля 2017, суббота. 15:25. Хоккей

Хоккейный клуб «Нефтехимик» из Нижнекамска по соглашению сторон расторг контракт с защитником Александром Федотовым, информирует официальный сайт команды.

22-летний хоккеист провёл за фарм-клуб «Нефтехимика» 48 матчей, в которых набрал 10 (2+8) результативных баллов при показателе полезности "-14".

Ранее воспитанник тюменской школы хоккея также играл за саратовский «Кристалл», в котором за 39 матчей сумел записать на свой счёт девять результативных передач при показателе полезности "-9" и 48 минутах штрафного времени.

Источник: Официальный сайт ХК "Нефтехимик" Сообщить об ошибке
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ХК Нефтехимик
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