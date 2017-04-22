СSN опубликовала шутливую карикатуру на Овечкина, сравнив его с Терминатором

Североамериканская телекомпания CSN опубликовала шутливую карикатуру на капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сравнив россиянина с Терминатором.



Напомним, в пятом матче серии плей-офф с «Торонто Мэйпл Лифс» Овечкин попал под жёсткий силовой приём форварда соперников Назема Кадри, после чего был вынужден был покинуть лёд с помощью партнёров. Тем не менее во втором периоде форвард сумел вернуться на площадку, и хотя он не сумел забросить шайб, несколько раз игрок применил грозные силовые приёмы.